Wel kaarsen, maar geen mensen op kerstavond op de Canadese begraafplaats in Holten

Overlever Saeid is nu blije Deventer ondernemer

In Syrië runde kleermaker Saeid Abdulla (39) drie kledingzaken. Door de verschrikkingen van de oorlog moest hij vluchten. Wilskracht en zelfvertrouwen hielden hem op de been en méér dan dat: zijn kledingherstelzaak op Keizerslanden in Deventer loopt als een trein. Aan de Boxbergerweg heeft hij een tweede zaak geopend.

4 december