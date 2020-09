Welke culturele instelling in Salland en Achterhoek mag meer bezoekers ontvangen? ‘We zijn druk aan het inventariseren’

Dementeren­de ouderen uit Voorst zijn verhuisd naar Twello: ‘Mijn vader was doodop en heeft nu diarree’

29 september Vijf hoogbejaarde bewoners van woonzorgcentrum De Benring in Voorst zijn afgelopen weekend verhuisd naar de Martinushof in Twello. Dit omdat Sensire per oktober stopt met de intensieve 24-uurszorg die deze bewoners zo hard nodig hebben. De verhuizing zelf is soepel verlopen, maar de impact op de bewoners en hun familieleden is groot: ,,Mijn moeder komt hier nooit meer terug.”