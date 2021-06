Welke jongeren willen vier keer per dag in dit klooster in Deventer bidden?

Het is de minst romantische plek die je kunt bedenken. Beeld je een klooster in. En dan het tegenovergestelde. Dat ongeveer is het pand aan het Vlier in Deventer. ,,Het perfecte klooster’’, lacht dominee Catharinus van den Berg echter breeduit. ,,Iedere kloosterling die hier binnen is geweest zegt: dit is echt een klooster. Een klooster is geen plek voor preken. Dat is een plek waar je op zoek gaat. En een klooster zoals je je dat voorstelt, kan je beperken. Juist doordat je zoveel moet doen om het in stand te houden. Dan is het een gevangenis. Daarom zijn we ook weggegaan van Sion.”