Welke rode vrachtwagen heeft de stenen uit de Lebuinuskerk in Deventer gereden?

Het is het smalste deel tussen kledingzaak Schräder en de achterzijde van de kerk. Daar is het een meter of drie breed, terwijl met enige regelmaat zich er toch een vrachtwagen doorheen wil persen. De heilige Lebuinus, ingemetseld in de nieuwbouwmuur van de kledingzaak is ook al eens ontneusd. Het beeld wordt inmiddels beschermd door een verkeersbord. ,,Ook de andere kant van de steunbeer is wel eens aangetikt, maar nooit zo erg als nu. Gelukkig is het anker niet geraakt, dus de kerk is niet ontzet. De Deventer Steenhouwerij heeft gelijk de brokken opgehaald", zegt koster Marco Heemskerk. ,,Want die waren met vier man niet te tillen. En het lag daar wel. Misschien kan de steenhouwer er nog iets mee.”