Wellekade Deventer weer leeggeveegd: het blijft een ‘aandachtspunt’, ook na corona

VideoHet waren niet zozeer overtredingen van de corona-regels die maakten dat de politie gisteravond ingreep en de Wellekade in Deventer schoonveegde. Een mix van mooi weer, de vrije dag en de afterparty na de promotie van Go Ahead Eagles, zorgden in de late uurtjes voor veel overlast en gevaarlijke situaties, zegt de gemeente Deventer. Ook na corona blijft de plek een aandachtspunt.

Het was al de hele dag druk rond de Welle, maar dat was voor de politie nog geen reden om in te grijpen. De geluidsoverlast teisterde de omwonenden rond middernacht al uren en dronken mensen begonnen veelvuldig de weg over de steken. In combinatie met het overtreden van de corona-regels, zoals anderhalve meter afstand houden, vond burgemeester Ron König het moment aangebroken om mensen weg te gaan sturen.

Omdat een oproep om de Wellekade te verlaten door de ongeveer tweehonderd aanwezigen genegeerd werd, Enkele tientallen en agenten, waarvan een deel met honden, veegden de straat uiteindelijk schoon. Ook op Koningsdag gebeurde dat al en in augustus vorig jaar ontaarde een ruzie er nog in een steekpartij. Gisteravond hield de politie twee mensen aan die met flessen naar de agenten gooiden.

Escaleren

,,Een beetje geluidsoverlast is geen halszaak, maar bewoners zaten nu al uren in de herrie", verklaart gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman het besluit om in te grijpen. ,,Ook werd het gevaarlijk omdat steeds meer mensen plotseling de weg gingen oversteken. We gaan echt niet meteen bekeuringen uitdelen als mensen zich per ongeluk even niet aan de corona-regels houden. Dan delen we ook eerst waarschuwingen uit, maar de zaak was nu echt aan het escaleren.”

Afsluiten

De Welle blijft volgens Stuurman ook een plek om in de gaten te houden, ook als corona voorbij is. ,,En zonder het bestaan van corona hadden we vanavond ook ingegrepen. Het blijft een plek die populair in rond om te hangen op mooie dagen. Als de terrassen in de stad open zijn, zal het hier wel minder druk worden, maar de Wellekade blijft een aandachtspunt. De landtong hebben we vanwege overlast al eens af moeten sluiten, we willen voorkomen dat dat hier ook moet gebeuren.”

Voetballers Go Ahead Eagles

Serge Andrée, exploitant van de horecatruck op het Verlaagde Wellepad, zag de broeierige sfeer wel aankomen. Zijn taps waren om zes uur dichtgegaan zoals de corona-regels voorschrijven. ,,Er waren 's middags ook wat voetballers van Go Ahead Eagles hier, dat trekt natuurlijk nog eens extra volk. We zijn na sluiting met het personeel nog even blijven zitten en ik heb de toiletwagen open gelaten tot half tien ‘s avonds. Toen vond ik het wel mooi geweest.”

Een afhaalpunt voor drank had hij bewust achterwege gelaten gisteravond. ,,Dan loopt het misschien nog sneller uit de hand. Het ging al lang veel te hard met muziek. Ik snap het ook wel: het is een mooie plek en je kunt niemand echt verwijten dat ze hier naar toe komen als alles dicht is in de stad.”

Blij met de plek

Ook hij denkt dat de Wellekade na de corona-crisis, als de horeca in de stad weer open kan, toch een populaire plek blijft, die ook aandacht van de politie en handhaving nodig blijft hebben. ,,Maar wij hebben nu maar vijftig stoeltjes waar dat er in normale tijden 120 zijn. Het maakt veel verschil of de mensen op een terras zitten. Dan gebeurt het niet zo snel dat ernaast iemand met grote boxen een hoop herrie maakt. Dat gebeurde nu wel volop. Ik ben nog steeds blij met deze plek, maar niet met al die speakers.”

De politie was gisteren met enkele tientallen mensen op de Wellekade om feestgangers weg te sturen.