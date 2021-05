Wellekade in Deventer weer leeg geveegd na ‘mini-festival’ rond middernacht

Deventerse Leah (20) twee jaar spreekbuis voor Nederland­se jeugd in Europees Parlement

28 mei Leah Corsmit (20) uit Deventer is gisteravond in Amsterdam verkozen tot Nederlands jeugdvertegenwoordiger in het Europees Parlement. Ze gaat de komende twee jaar proberen de stem van Nederlandse jongeren bij de volksvertegenwoordigers in Europa te laten horen.