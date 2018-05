Welsum begint onderzoek naar basisschool in dorpshuis

Dat heeft voorzitter Jonnie Hollander van het dorpshuis in Welsum dinsdagavond bekend gemaakt, mede namens directeur Claudia Diepstraten, directeur van de openbare basisschool Dijkzicht in Welsum. Doel is ook een betere basis van het dorpshuis.

Bij het onderzoek worden allerlei partijen in Welsum betrokken, maar ook inwoners kunnen meedenken. Diverse werkgroepen gaan onderdelen van het onderzoek uitvoeren, dat in de loop van het komende schooljaar moet worden afgerond.

Kleine marge

Aanleiding voor het onderzoek is de kwetsbare positie van de basisschool in Welsum. Die zit met 29, 30 leerlingen weer iets boven de opheffingsnorm van 23 leerlingen, maar de marge klein. Bovendien kampt de school met leegstand en is onderhoud in de toekomst onbetaalbaar.

Volgens Hollander is het bovendien belangrijk dat er meer gebruik van het dorpshuis wordt gemaakt, dat overdag grotendeels leeg staat. ,,Welsum wil leefbaar blijven en ontmoeting is de brandstof voor een levendige dorpskern. Het dorpshuis wil dat zijn en blijven. Juist omdat we aan de overkant van de IJssel zitten, willen we onze eigen voorzieningen houden’’, zei hij dinsdagavond bij het jaarlijkse bezoek van het college aan Welsum.

Volgens Hollander is de school eigendom van de samenleving. ,,We moeten samen met bewoners kijken hoe we een mooie, goede en toekomstbestendige school bouwen. Een van de oplossingen is de combinatie met het dorpshuis. Als we het willen, kan het’’.

Het onderzoek volgt op het onderzoek van alle basisscholen in de gemeente Olst-Wijhe naar de eventuele samenvoeging van scholen om het dalende leerlingenaantal op te vangen en tegelijk de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Welsum krijgt ook ondersteuning van de overkoepelende stichting van de openbare basisscholen in Olst-Wijhe.