Wereld boekendag: 5 x leesvoer met Deventer in de hoofdrol

indebuurt.nlMet de jaarlijkse boekenmarkt en een rijke historie van drukkers, schrijvers en uitgevers die zich in Deventer vestigden, is onze stad met recht een echte boekenstad te noemen. Maar het is ook decor voor diverse romans, thrillers en verhalen die zich in de stad afspelen. Speciaal voor Wereld Boekendag zijn dit vijf boeken op een rij die zich afspelen in Deventer.

De Zeven Deventer Moordzaken

Wie van thrillers houdt, kan zijn hart ophalen met de boekenreeks De Zeven Deventer Moordzaken. Baantjerachtige boeken die zich stuk voor stuk afspelen in Deventer. De reeks bestaat inmiddels al uit elf boeken. De eerste vier zijn geschreven door Almar Otten, de rest door Marcel Verreck. In alle boeken is onze stad het vertrekpunt en draait het – hoe kan het ook anders – om een moordzaak.



In april 2019 is een elfde deel in de reeks uitgegeven: Feest! Het verhaal speelt zich af bij de IJsselloop en de festiviteiten ter gelegenheid van het 1250-jarig bestaan van Deventer in 2018.

Onder de toren

Ook aan kleine lezers is in Deventer gedacht. In het boek Onder de toren gaat molletje Moltor Zand op een mysterieuze missie. Hij graaft zich een weg door het uitgebreide mollenstelsel dat te vinden is onder het Grote Kerkhof in Deventer. Door steeds verder en dieper te graven, leert hij tijdens zijn reis over de rijke geschiedenis van de stad. Deventenaar Juliëtte Maslow-Rosenkamp schreef het boek en de illustraties zijn van Deventenaar Leentje Bouwman.

Volledig scherm Onder de toren van Leentje Bouwman en Juliëtte Maslow-Rosenkamp © indebuurt Deventer

De Schemermoorden

Neletta van Heuven is psycholoog, filosoof en schrijfster. Ze is vaak te vinden in de horeca van Deventer, waar ze de menukaart en de gasten om haar heen uitvoerig observeert. In haar boek Is deze tafel vrij? maakt ze een uitgebreid portret van deze mensen. Vanaf de terrassen in Deventer maakte ze zo’n zelfde boek: Is deze stoel vrij?, waarin je leest over ruziënde familieleden, uitgebluste koppels en verliefde 65-plussers.

Van heel andere orde is het boek De Schemermoorden van Neletta. Daarin lees je een reeks misdaadverhalen die gaan over moorden die in Deventer worden gepleegd in de schemering van de avond.

Het perfecte zusje

Vers van de pers! Deventenaar Anna van den Breemer bracht dit jaar haar debuutthriller Het Perfecte Zusje uit. Als je het boek openslaat en de eerste bladzijde leest, spat de herkenbaarheid eraf. De Brink, café de Heks, de IJssel en de Zandpoort. Het boek gaat over Gaby die een perfect leven voor zichzelf heeft opgebouwd in Deventer. Ze runt haar eigen patisserie in de Walstraat en woont met haar man en kinderen op de Brink. Op een dag staat een jeugdvriendin op de stoep en wordt Gaby noodgedwongen geconfronteerd met haar duistere verleden.

Volledig scherm Het Perfecte Zusje van Anna van den Breemer © indebuurt Deventer

De Deventer Moordzaak

Onlosmakelijk met Deventer verbonden: de Deventer Moordzaak. De strafzaak draait om de moord op weduwe Wittenberg in 1999. Haar financieel adviseur Ernst Louwes werd tot twaalf jaar cel veroordeeld, maar heeft altijd ontkend. Opiniepeiler Maurice de Hond geloofde hem en begon een mediacampagne om een nieuwe dader aan te wijzen: de klusjesman Michaël de Jong.

Journalist Bas de Haan dook in de zaak en beschrijft in dit boek wat er voor en achter de schermen gebeurde bij politie, justitie en binnen de journalistiek. Het boek van Bas werd in 2020 verfilmd als De Veroordeling. In datzelfde jaar kwam daarom een hernieuwde uitgave van het boek uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Deventer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!