Werelddeal van echtpaar uit Epse eindigt in nachtmerrie

VideoDe familie Derks dacht eind 1997 een werelddeal te sluiten met een projectontwikkelaar. Twintig jaar later wonen Tonnie Derks (64) en Dinie Derks-Mengerink (72) in een chaletje achter hun totaal verpauperde boerderij aan de Waterdijk op de grens van Deventer en Epse. De werelddeal voelt nu als een wurgcontract.

Tonnie Derks vervloekt de dag dat hij en zijn ouders het contract tekenden in een notariskantoor in Wierden. Het was de dag voor kerst in 1997, Mega Vastgoed kocht de 12,5 hectare grond van de familie voor een bedrag met zes nullen. Tot op heden ontving Derks alleen een aanbetaling van enkele procenten.

Plannen

Volledig scherm Tonnie en Dinie Derks wonen nu noodgedwongen in deze chalet. © FOTO HISSINK De projectontwikkelaar had zijn zinnen gezet op Derks' grond met het oog op plannen voor een bedrijventerrein tussen Epse en A1. De aanbetaling gaf de familie goede hoop dat het in orde zou komen. ,,Volgens onze makelaar was Mega Vastgoed een goed vertrouwde partij. We dachten dat het met een paar jaar afgerond zou zijn. Mijn ouders zouden naar een dorp verhuizen en ik was van plan op een andere plek verder te gaan met mijn paarden.''

Het liep allemaal anders. In het contract staat dat de projectontwikkelaar de koopsom pas hoeft te betalen als het bestemmingsplan onherroepelijk is en de bouw kan beginnen. Ontwikkeling van het westelijk deel, waarvan Derks afhankelijk is, is anno 2017 nog steeds ver weg. ,,Als ik dit allemaal had geweten, had ik nooit getekend'', verzucht de paardenfokker.

Onderhoud

Tonnie Derks kijkt vanuit zijn chalet naar de boerderij met zijn gedeeltelijk ingestort dak. Vanaf het tekenen van het contract is hij gestopt met het onderhoud. Zonde van het geld, de boerderij zou toch tegen de vlakte gaan, dacht Derks. Bovendien had hij het geld niet doordat de paardenhandel langdurig in het slop zat.

Longziekte

In 2004 trok Dinie bij Tonnie Derks in. ,,Overal stonden op een gegeven moment emmers en dweilen. De muren zaten vol schimmel'', zegt zij. ,,Ik ben hier gezond naartoe gekomen, maar lijdt nu aan een chronische longziekte.'' Nadat zijn vrouw voor de zoveelste keer ziek werd, concludeerde Derks in 2015 dat het zo niet langer kon. Hij kocht een klein chalet. Met kringloopmeubelen werd dat ingericht en in december dat jaar betrokken hij en zijn vrouw het chalet. In de boerderij komen ze alleen nog om te douchen of kleding te pakken.

Dinie vindt het vreselijk dat haar kleinkinderen niet meer kunnen logeren. Om te voorkomen dat ze 'gek wordt' pakt de geboren Wierdense - de roots van haar man liggen in Terwolde - geregeld de auto. Bijvoorbeeld om een vriendin te bezoeken of boodschappen te doen. Tonnie Derks heeft nooit écht gewanhoopt: ,,Het duurt wel veel te lang en soms zeg ik tegen mezelf: 'godverdorie er moet een keer een eind aan komen'. Op bepaalde dagen ga ik met tegenzin aan de slag. Maar als er dan nieuwe veulentjes worden geboren, ben ik weer positiever.''

Muziekreis

Dinie en Tonnie Derks verheugen zich op september. Dan gaan ze ondanks hun krappe beurs mee op een muziekreis naar Oostenrijk. Even alle zorgen vergeten. En ondertussen blijven hopen dat het schip met geld alsnog aanmeert aan de Waterdijk.