Werk aan A1 tussen Bathmen en Deventer-Oost begint vandaag: dit kun je verwachten

Als eerste gaat het traject Deventer-Oost en Bathmen in westelijke richting op de schop. De komende maanden wordt in de middenberm ruimte gecreëerd, zodat in de volgende fase in beide richtingen twee (verlegde en versmalde) rijstroken beschikbaar blijven. Vanaf medio juli krijgt dan ook het verkeer richting Twente tot en met het einde van het jaar te maken met de werkzaamheden en de daarbij behorende hinder.

Sluiproute

Volgens de meest actuele cijfers (uit 2018) van Rijkswaterstaat maken per etmaal 79.000 voertuigen gebruik van het weggedeelte A1 waar de werkzaamheden dit weekeinde zijn begonnen. Hiervan is 23 procent vrachtverkeer. De kans bestaat dat een deel van de bestuurders een sluiproute kiest, bijvoorbeeld via de N332 en N339 langs Laren, Harfsen en Epse. Woordvoerder Gertske de Bruijn beseft dat, maar vraagt zich hardop af of dit een aantrekkelijk alternatief is. Het is kilometers om en de vraag is of het sneller is. Zelfs al wordt gewaarschuwd voor zo’n dertig minuten extra reistijd in de spits. ,,Er blijven immers gedurende de werkzaamheden op de A1 twee rijstroken beschikbaar. Dat is een van de maatregelen die we nemen om te proberen het sluipverkeer tegen te gaan.”

ANWB

Bianca Damink van de ANWB vraagt zich af of de werkzaamheden over de pakweg 5 kilometer A1 in de spits gaat leiden tot daadwerkelijke verkeersinfarcten. ,,Het is de komende maanden natuurlijk altijd aan te raden om, als dat ook maar even kan, buiten de spitstijden te rijden. Of thuis te werken als die mogelijkheid er is.” Specifieke andere tips geeft de ANWB op dit moment niet. ,,Veel mensen kiezen dan misschien voor de sluiproute via de provinciale wegen, maar daar verwijst de ANWB niet naar. Onze omrij-adviezen gaan altijd via de snelweg.”

Vanaf juli wordt de snelweg richting Twente verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Vanaf oktober geldt het omgekeerde en wordt de A1 in westelijke richting verbreed. Al het verkeer maakt dan gebruik van de andere kant van de snelweg.

In totaal krijgt 55 kilometer A1 er een rijstrook bij. Het hele project verbreding A1 Azelo-Apeldoorn loopt door tot 2025.

Inhaalverbod

Tijdens de werkzaamheden geldt tussen Deventer-Oost en Bathmen een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur en is er een inhaalverbod voor vrachtverkeer.

De meest actuele verkeersinformatie is te vinden via de app Rijkswaterstaat Actueel of het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.