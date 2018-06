Werkmakelaar-Oost failliet; gemeente Deventer voor tonnen het schip in

Na bijna twee jaar is het doek gevallen voor Werkmakelaar-Oost in Deventer. De rechtbank in Lelystad heeft dinsdagochtend het faillissement uitgesproken in een zitting die nog geen vijf minuten duurde. Tientallen mensen die vanuit een bijstandssituatie bij het bedrijf aan de slag gingen, staan op straat.

Productiewerk

Werkmakelaar-Oost is een commercieel bedrijf dat in 2016 is opgetuigd rondom een subsidierelatie met de gemeente Deventer. Het bedrijf huurde enkele productiehallen aan de Hamburgstraat, waar onder meer relatiegeschenken werden verpakt. De werkzaamheden werden verricht door medewerkers die uit de bijstand kwamen. Voor het aan het werk zetten én het in dienst nemen van deze mensen, kreeg het bedrijf zogeheten startbaansubsidie.

Het faillissement was aangevraagd door meerdere medewerkers die al maanden geen salaris hebben ontvangen. Het bedrijf wilde deze groep medewerkers eerder lozen door hen een vaststellingsovereenkomst voor arbeidsbeëindiging te laten ondertekenen. Daarmee gingen de medewerkers niet akkoord.

Beperkingen

Het productiebedrijf verkeerde al lange tijd in financiële problemen. Die problemen zouden volgens de bedrijfseigenaren zijn ontstaan omdat er niet genoeg 'geschikte' kandidaat-medewerkers zouden zijn voorgedragen door Deventer Werktalent, een aan de gemeente gelieerde organisatie die mensen helpt bij het vinden van werk. De bedrijfseigenaren lieten eerder weten dat er 'te veel mensen met beperkingen' bij het bedrijf rondliepen.

Het faillissement heeft directe gevolgen voor de gemeente Deventer. Om het bedrijf te helpen, is het afgelopen jaar op meerdere momenten vroegtijdig subsidie overgemaakt. In totaal gaat het volgens de gemeente om 350.000 euro aan subsidie waar géén prestaties voor zijn geleverd. In totaal is in anderhalf jaar tijd meer dan 1,1 miljoen euro aan subsidie verstrekt.

Onthullingen

Vorige week verscheen een evaluatierapport van de gemeente Deventer over de mislukte samenwerking met Werkmakelaar-Oost. Het rapport is opgesteld in opdracht van wethouder Jan Jaap Kolkman. Hij haalde het bedrijf persoonlijk naar Deventer, nadat hij de eigenaren had leren kennen tijdens een congres.

Quote Wethouder Jan Jaap Kolkman haalde het bedrijf persoon­lijk naar Deventer Deze krant legde bloot dat het rapport op meerdere punten rammelt. Zo is niet vermeld dat de gemeente al een jaar geleden afwist van de financiële problemen waarin het bedrijf verkeerde. Daarnaast staat in het rapport dat de gemeente 'geen signalen' zou hebben ontvangen die te maken hebben met de arbeidsomstandigheden. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat daarover wel degelijk signalen bij de gemeente zijn binnengekomen. Medewerkers trokken onder meer aan de bel over seksuele intimidatie en dreiging.

Probleem