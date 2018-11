Werkmakelaar-Oost moest hoe dan ook een succes worden

'Gerechtig­heid': raadsleden in kleine gemeenten gaan twee keer zoveel verdienen

8:54 Raadsleden uit kleine gemeenten als Hattem, Olst-Wijhe en Urk gaan fors meer verdienen. Van Minister Kajsa Ollongren krijgen raadsleden uit gemeenten tot 24.000 inwoners meer poen als blijk van waardering. Wie nu in Hattem zetelt mag met terugwerkende kracht 959 euro per maand bijschrijven, een ruime verdubbeling van de huidige vergoeding. Maar betaalt zich dat ook uit in kwaliteit? ,,Een pizzabezorger kreeg nog meer.”