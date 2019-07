Werkstraf voor 67-jarige Deventenaar die buurman halfblind sloeg op een hondenuitlaatveldje

De mannen hadden al langer ruzie met elkaar, die in april vorig jaar escaleerde op een hondenuitlaatveldje in de Deventer wijk Groot Douwel. De kemphanen troffen elkaar daar toevallig, wat over en weer tot opmerkingen leidde. Toen de jongere man met zijn vrouw het veldje hadden verlaten liep de verdachte naar hen toe en zei zoiets als: ‘Zullen we het nu even regelen’. Over en weer schreeuwden ze tegen elkaar. De jongere man wilde weglopen maar kreeg een trap tegen zijn knie en een harde klap in zijn gezicht.

Blind

Aanvankelijk leek het letsel slechts te bestaan uit een blauw oog. Vier dagen later, toen het zicht in dat oog was afgenomen bleek in het ziekenhuis dat het netvlies van dat oog gescheurd was en los had gelaten. Volgens de advocaat van de 67-jarige kan netvliesloslating ook spontaan optreden, maar daar gaat de rechtbank mede op grond van het rapport van een forensisch arts in dit geval niet vanuit. De aangever is aan het oog volledig blind geworden.

Schadevergoeding