Werkstraf voor ex-werknemer die zichzelf uit rancune bonussen toebedeelde uit kassa Het Goed in Deventer

Eigenaar Natascha Dump in Terwolde haalt opgelucht adem: de zaak is onder voorbehoud verkocht

14:44 Opgelucht en blij is Mark Renssen (47), eigenaar van Natascha Dump in Terwolde. Vanwege corona moet hij noodgedwongen zijn huis en zijn zaak verkopen. Dat eerste was al gelukt en nu lijkt ook dat tweede goed te komen. ,,Het is nog onder voorbehoud van financiering, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het rondkomt.”