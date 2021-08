Werkt ‘glijmiddel’ op het spoor? Nieuwe peiling onder aanwonenden over overlast door treinen in Deventer

Rustige zomer op de Beesten­markt in Deventer: ‘Maar er is nog steeds wel overlast’

17 augustus De Beestenmarkt is Deventenaren al jaren een doorn in het oog. Drugsdealers, hangjongeren en rondscheurende auto’s veroorzaakten de afgelopen jaren veel overlast. De gemeente wil in 2022 250.000 euro uittrekken om de onrust tegen te gaan. Blijft het deze zomer wel rustig?