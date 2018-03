Wervings- en selectiebureau Eqib opent ook in Deventer

Bodemonderzoek volgende stap naar herstel woningen in Jan Steenstraat

6:00 Bewoners van de Jan Steenstraat in Deventer hoeven zich de komende decennia geen zorgen meer te maken over nieuwe grondverzakkingen door een lekke riolering. De gehele riolering in hun straat is sinds dinsdagmiddag gerenoveerd. Dit verzacht niet de pijn van de twee gezinnen die sinds begin februari niet meer in hun ernstig beschadigde woningen verblijven. Het is onduidelijk wanneer zij hier kunnen terugkeren.