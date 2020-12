Wethouder: eerste nieuwe afspraken over overlast daklozenopvang, dan besluit over miljoenenverbouwing

Actievoe­ren­de Erik Neuteboom uit Klarenbeek is helemaal niet overal tegen: ‘Ik ben van nature heel positief’

11:30 Weinig Klarenbekers staan zo veel in de schijnwerpers als Erik Neuteboom. Hij duikt geregeld op in het nieuws als het gaat over windmolens of overlast van laag overvliegende vliegtuigen in zijn dorp. Maar wie is deze 48-jarige actievoerder en voorzitter van Klarenbeeks Belang eigenlijk? ,,Ik ben een tikkeltje eigenwijs.’’