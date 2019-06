Wethouder en Viking-buurman Struis weer met elkaar in gesprek

Het feit dat beide partijen weer in gesprek zijn, is volgens de wethouder de reden dat Struis eerder deze week het kort geding tegen de gemeente introk. Rorink benadrukt echter dat het evengoed tot een treffen in de rechtbank kan komen. Struis en de overige drie bezwaarmakers hebben tot 11/7 om beroep aan te tekenen, waarna ze eventueel de rechtbank kunnen vragen via een voorlopige voorziening een bouwstop op te leggen. Het is niet voor het eerst dat de gemeente en Struis in onderhandeling zijn over Nieuwe Markt 1G. De gemeente wil dit voor ‘een marktconforme prijs’ aan de buurman verkopen, maar dat vond Struis eerder niet acceptabel.