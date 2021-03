Wethouder gelooft in windmolens en Deventer energieneutraal 2030: ‘Maar het vraagt offers’

Rit vanuit Deventer was voor niets voor V.: ‘Ik ben niet meer zoals vroeger, ik heb geen agenten beledigd’

1 maart Eigenlijk heeft Christian V. geen tijd om helemaal vanuit Deventer naar Breda te reizen om zich te verantwoorden voor de politierechter. Hij had zich er allang met 750 euro boete vanaf kunnen maken en dan was hij overal vanaf geweest. En toch staat hij nu in de rechtszaal in Breda. ,,Het gaat me niet om het geld. Ik wil laten zien dat ik niet meer ben zoals vroeger, zo is het niet gegaan”, wil hij over de beschuldiging van het beledigen van agenten in Tilburg kwijt.