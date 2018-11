Wethouder heet Sint welkom in Schalkhaar

OP RAPPORT GA Eagles weet het: keeper als beste man is geen best teken

12:10 De keeper als beste man van het veld, het is meestal een slecht teken. Go Ahead Eagles kan er na vrijdag – wederom – over meepraten. Een steriele Deventer ploeg ging in de Keuken Kampioen Divisie verdiend onderuit tegen seizoenssurprise TOP Oss (0-1). Het betekende de eerste thuisnederlaag van het seizoen voor de Deventer koploper.