Wethouder Kolkman onder vuur om rol in dossier Werkmakelaar-Oost

Een motie van wantrouwen aan het adres van PvdA-wethouder Jan Jaap Kolkman vanwege diens rol in het dossier Werkmakelaar-Oost heeft het niet gehaald in de Deventer gemeenteraad. Een meerderheid van de raad bleef achter de wethouder staan nadat meerdere fracties in de oppositie het vertrouwen in hem hadden opgezegd.

Opstappen

Alleen de fracties van de VVD, Deventer Belang, DeventerNu, Deventer Sociaal en D66-raadslid Eva Sipman vonden dat de wethouder beter kon opstappen. Sipman week daarmee af van de lijn van de rest van haar fractie, die Kolkman wél steunt. De motie strandde met 12 stemmen voor, tegenover 25 tegen. Eén van de tegenstemmen was overigens van Kolkman zelf.

Quote De motie strandde met 12 stemmen voor, tegenover 25 tegen Aanleiding voor de motie van wantrouwen was de aanpak van de PvdA-wethouder in het dossier dat hij zelf een 'verhaal zonder happy end' noemde, doelend op onder meer het recente faillissement van Werkmakelaar-Oost. Het was Kolkman die dit productiebedrijf enkele jaren geleden persoonlijk naar Deventer haalde, in de hoop dat het bedrijf iets kon betekenen voor de lokale bijstandspopulatie. Hij bood Werkmakelaar-Oost een subsidieregeling aan van in totaal 1,3 miljoen euro, voor het aan het werk zetten en in dienst nemen van mensen die elders moeilijk aan de bak komen.

Dat het uiteindelijk totaal anders liep dan verwacht - veel werknemers trokken aan de bel over misstanden op de werkvloer en het bedrijf raakte al snel in grote financiële problemen - deed hem zelf zeer, zei hij. „Dit dossier gaat niet over stenen, maar over mensen. Vooral daarom spijt het mij."

Onder vuur

Niet alle partijen vonden dat Kolkman daarmee voldoende verantwoording aflegde. Vooral raadsleden Roderic Rosenkamp (VVD) en Kitty Schmidt (Deventer Sociaal) namen de wethouder onder vuur. „Er is een waslijst aan klachten, signalen en zorgen over de arbeidsomstandigheden bij Werkmakelaar-Oost. Noch Deventer Werktalent, noch het college heeft echt ingegrepen", zei Rosenkamp.

Kolkman gaf aan dat het hem betreurde dat hij de gemeenteraad pas in maart over de problemen bij Werkmakelaar-Oost heeft geïnformeerd. Voor de overige fracties bleek die spijtbetuiging - voorlopig - voldoende. De gemeenteraad was het er wel over eens dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar regie en uitvoering rond Werkmakelaar-Oost.