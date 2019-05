Wethouder: ‘Omvallen Roto Smeets zware klap voor Deventer, nu samen opstaan’

De wethouder economie van Deventer onderhield naar eigen zeggen de laatste weken intensief contact met de directie van Roto Smeets in Deventer. Dat Roto nu niet meer is, is desondanks schrikken. ,,Ik denk dat we allemaal de hoop hadden dat Roto Smeets een doorstart kon maken. Als dat van de baan is, is dat even slikken. Roto is belangrijk voor wat we zijn als Deventer. Dan is dit wrang.”