Wethouder positief over coronacirkels, maar niet direct in Deventer parken

De coronacirkel, al een fenomeen in New York en Rotterdam, duikt mogelijk ook in Deventer op. Het moet helpen dat mensen in bijvoorbeeld parken en op andere drukke plekken voldoende afstand houden in coronatijden. ,,Ik denk wel dat je met deze cirkels in parken her en der terughoudend moet zijn‘’, reageert wethouder Frits Rorink (CDA).

,,Ik ben er zeker enthousiast over’’, zegt Rorink (CDA) een dag nadat de Deventer gemeenteraad aangaf wel iets te zien in de cirkels. ,,Maar de cirkels kunnen in parken ook een aanzuigende werking hebben en dat wil je niet.’’

In eerste instantie ligt de oever van IJssel – Kapjeswelle- vooral voor de hand om te kijken of de cirkels effect hebben, aldus Rorink. ,,Dat is een plek waar het mooi weer toch altijd druk is.’’

Netjes in de cirkel blijven en het is voor iedereen duidelijk, zo is de gedachte het initiatief. Door de omvang van de cirkels worden groepjes niet te groot en als alle cirkels bezet zijn, is voor iedereen duidelijk dat het terrein vol is. Voor handhavers van Team Toezicht en politie, die de anderhalvemeter regel moeten controleren, moet het allemaal ook eenvoudiger worden, met de ook wel picknickcirkels genoemd. Met de cirkels blijft er voldoende loopruimte.

Het idee van Deventer Sociaal werd woensdagavond in de Deventer gemeenteraad aangenomen.

Proeflocatie

Op korte termijn zullen de cirkels, waarbij de belijning wordt aangebracht met kalk, niet in Deventer te zien zijn, aldus Rorink. ,,Het voorstel van Deventer Sociaal roept op om uiterlijk voor 1 juli te onderzoek of de cirkels mogelijk, wenselijk en haalbaar zijn. We zullen bijvoorbeeld in Rotterdam informeren hoe het daar gaat. Maar ik ga niet voor die tijd experimenteren met het aanbrengen van cirkels op een proeflocatie in Deventer. Eerst ga ik terug naar de raad.’’

Inmiddels blijkt ook Schiedam een van de Nederlandse steden die met het idee van de cirkels aan de slag wil, zo werd donderdag bekend.