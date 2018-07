Wethouder Rorink: Liefde voor Deventer, maar voor altijd Oldenzaler

1. U wordt weer wethouder in Deventer, maar nu voor een half jaar, en daarna komt u zeker terug naar Oldenzaal, als burgemeester?

,,Haha. Nee, ik word als wethouder benoemd voor vier jaar en ik ga er vol voor om die vier jaar ook op een goede manier vol te maken. Het CDA ging in Deventer van drie naar twee zetels en daardoor kwamen we in eerste instantie op een zijspoor terecht wat de collegeonderhandelingen betreft. Ik moet zeggen dat dat wel een vreemde periode was. Je deed je werk als wethouder terwijl je wist dat de kans groot was dat je het niet kon afmaken. Dat het CDA nu alsnog deel uitmaakt van het college, daar ben ik vanzelfsprekend heel blij mee. En wat het burgemeesterschap betreft, daar liggen mijn ambities niet, ook niet in Oldenzaal."

2. Bent u de afgelopen tijd nog benaderd om elders, bijvoorbeeld in Noordoost-Twente, wethouder te worden?

,,Als ik wel benaderd zou zijn, zou ik het niet zeggen, dat vind ik niet fair ten opzichte van de huidige wethouders. Bovendien, en dat heb ik steeds gezegd, stond Deventer voor mij op 1. Dit is een bijzonder dynamische stad met 100.000 inwoners waar veel gebeurt. Ik 59 jaar, voel ik me nog heel fit en gezond en ben ik klaar voor een nieuwe periode in Deventer."

3. U woont doordeweeks in Deventer en komt in de weekeinden naar uw gezin in Oldenzaal. Wat prefereert u, boeskool of Deventer koek?

,,Dan staat de boeskool voorop. Ik ben Oldenzaler, dat zit in je en gaat er ook nooit meer uit. Maar dat neemt niet weg dat ik me ook Deventenaar voel. Ik sport hier, haal er mijn boodschappen, ga er naar het café. Dat wil ik ook, als wethouder moet je een gemeente aanvoelen en omdat ik doordeweeks hier woon heb ik een band opgebouwd met de stad. "

4. En nog steeds op de fiets van en naar Deventer?

,,Jazeker! Als het enigszins kan stap ik zondagavond op de fiets en fiets ik vrijdagavond terug. Heerlijk! En in Deventer heb ik mijn eigen trainingsrondje van zo'n 70 kilometer."

5. Komend seizoen spelen Go Ahead Eagles en FC Twente allebei in de eerste divisie. Voor wie juicht u?