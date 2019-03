Wethouder twijfelt aan inbreng stichting Deventer Vogeleiland bij redden vogels

Vraag naar woningen onvermin­derd hoog: bouwen, bouwen en nog eens bouwen

11:45 Na jaren van stilstand zijn we volop aan het bouwen geslagen. In dorpen en steden struikel je bijkans over de nieuwbouwprojecten. Maar dat is nog lang niet genoeg. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog. Het is ‘code rood’ zeggen makelaars. De provincie is aan zet. ,,Laten we gemeenten en corporaties volop de ruimte geven.’’