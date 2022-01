Wethouder van Deventer Frits Rorink wordt wellicht fietskoerier: ‘Pakketjes bezorgen, heerlijk!’

In een caravan

Acht jaar was Frits Rorink (63) wethouder van Deventer en daarvoor ook al acht jaar wethouder in zijn eigen Oldenzaal. Hij is van de stad aan de IJssel gaan houden. Nadat hij het eerste half jaar in een caravan bivakkeerde, verhuisde hij naar een appartement in de binnenstad. Rorink: „Daar hoorde en proefde ik de binnenstad. Dat ik er niet permanent woonde is nooit een discussiepunt geweest. We zien Frits Rorink overal in de stad, werd er gezegd.”