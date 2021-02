Wethouder Verhaar: ‘Klachten over overlast bij opvang Deventer daklozen nu al minder’

André Koekkoek geniet van verfijnd watersys­teem in Salland: ‘Daar hebben we nu profijt van’

2 februari Het grondwaterpeil in delen van Salland is nog steeds laag, ondanks de vele regen die gevallen is. Gebiedsbeheerder André Koekkoek van Waterschap Drents Overijsselse Delta doet er alles aan om zoveel mogelijk water naar de hogere delen te krijgen. ,,We kunnen het water niet opstuwen richting alle watergangetjes die daar zijn.’’