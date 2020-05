Wethouder zit met claims van horeca en markt op Brink in maag: ‘Dit is niet leuk’

Muntenex­pert over schat­vondst van Quinten uit Deventer: ‘Meer waarde in verhaal dan de muntjes’

7:00 De 19-jarige Quinten Maatman uit Deventer vond met zijn metaaldetector een echte nazi-muntschat in een akker in Schalkhaar. Maar wat is eigenlijk de waarde van die vondst? Op basis van een video en een kleine selectie foto's denkt muntexpert Eric Toonen dat het qua geld zou kunen tegenvallen. ,,Ik denk dat de waarde meer in het verhaal zit dan in de muntjes.”