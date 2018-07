Wethouders Voorst benoemd ondanks bezwaren

video Deventer neemt afscheid van burgemees­ter: 'Hij verdient veel meer dan een hand'

8:38 Burgemeester Andries Heidema neemt afscheid na 11 jaar en 11 dagen in Deventer. Het is niet de reden waarom tal van carnavalisten uit de gemeente er zijn, maar een mooie toevalligheid die vast geluk brengt. Een Christenunie-burgemeester die zich zo geliefd weet te maken in alle lagen en bij alle gezindten in de stad, die verdient van iedereen een hand.