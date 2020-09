WhatsApp-oplichters uit Deventer maakten tienduizenden euro’s buit en moeten nu jarenlang de cel in

OM wil Whats­app-oplichters uit Deventer jaren achter de tralies: ‘Wij zijn niet de grote jongens’

11 augustus Zeker achttien mensen trapten in de neppe Whatsapp-berichtjes van Ricky de H. (28) en Remco van V. (28) uit Deventer en maakten in totaal zo'n 80.000 euro over. Tegen De H. eiste het OM drie jaar cel, ook voor verboden wapenbezit. Van V. hoorde in totaal 28 maanden cel tegen zich eisen.