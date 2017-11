Wie brengt streekproduct aan de man?

Denkkracht

,,Er zijn geen cijfers. Maar het gevoel is dat de meer van boeren vervreemde burgerij in bijvoorbeeld Amsterdam bereid is meer geld uit te geven voor een product. Wij wonen in het groen. Dat nemen we voor lief. Hoe maken we de mensen duidelijk dat je dat niet voor lief moet nemen? Daar moeten we over nadenken. Net zoals de vraag: hoe krijg je streekproducten in de supermarkt? Ik denk dat nieuwe ICT en Logistiek oplossingen kan bieden. Dat kunnen de kleine boerenbedrijfjes die een fantastisch maar klein product maken niet. Daarvoor hebben we denkkracht nodig. Er zijn niet zoveel mensen die hier iets van weten of juist anders denken.''