Wie de Waag of de Wilhelminafontein als kersthuisje onder boom wil moet naar Intratuin

Er staan vier exemplaren al op de balie bij de winkel in Deventer. Wie langsloopt blijft verlekkerd staan. Iedere Deventenaar is gek op de gebouwen die de stad maken tot wat ze zijn. Als de miniatuurtjes nog geen halve minuur even midden in de winkel staan, houden Patrick en Ursula al stand. ,,Oh, wat fantastisch", verzucht het stel. Ze kunnen niet kiezen welke ze als eerste zouden willen hebben. ,,Alle vier", vindt Ursula. En dat is niet voor niets. Patrick scrollt op zijn telefoon door zijn bestanden, tot hij aan kerst vorig jaar is. Hij laat een bontverlichte kamer zien vol miniatuurgebouwen. Een waar kerstdorp. ,,Daar hoort dit natuurlijk bij.”

Volledig scherm Madelon Bouwmeester van Intratuin Deventer heeft miniatuurtjes laten maken voor onder de kerstboom. Of gewoon, voor de leuk. © FOTO HISSINK

Dus dat ze terug komen, staat voor hen vast. Maar de miniatuurtjes staan nog niet in de winkel. De paar duizend exemplaren zijn wel binnen, maar staan opgepakt in het magazijn dat langzamerhand bomvol kerstspullen is gezet. ,,We moeten even de juiste spullen en adaptors bij elkaar hebben en de wand goed inrichten. We willen er echt een mooie Deventer hoek van maken", zegt Madelon Bouwmeester trots.

Volledig scherm Want zegt nu zelf: ze zijn fantastisch, toch? De Waag is zelfs zo scheef als in het echt. © FOTO HISSINK

Ze is al welhaast een jaar bezig met de productie van de vier oerbekende Deventer bouwwerken. ,,Van klei, handgemaakt", tilt Bouwmeester een van de beeldjes op. ,,Ongelooflijk he, hoe ze dat kunnen bouwen in China.” De Intratuinmedewerkster kopieerde bouwtekeningen bij de gemeente, maakte bruikbare prints en fotografeerde de gebouwen tot in detail aan toe. En had vervolgens met enige regelmaat contact met China. ,,Een deur net anders, of een missend raam. Het moet wel kloppen. En het kostte enige moeite de Chinezen duidelijk te maken dat De Waag écht scheef is en dus ook scheef moet zijn", lacht ze.

Wilhelminabrug

Wat nog mist in de collectie? Daar zijn Patrick en Ursula het snel over eens. ,,De Wilhelminabrug natuurlijk.” Bouwmeester schudt haar hoofd. ,,Die hebben we laten maken. Maar het was geen gezicht. Een boogje en wat staanders. Het was niks.” De vier markante gebouwen die nu zijn gemaakt, gaan tussen de 18 en 35 euro kosten en geven licht in het donker. ,,Over anderhalve week moeten ze wel in de winkel staan”, schat Bouwmeester in. ,,En misschien ook wel elders. De Waag heeft ook op de beurs gestaan. Misschien zijn er wel andere Intratuins die het gewoon een mooi gebouw vonden. Is het natuurlijk ook. Ik ben er helemaal trots op.”