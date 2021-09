Wie gaat straks al die zonnepanelen op onze daken leggen? ‘Tekort aan vaklui in de regio grote uitdaging’

Klachten over 'bende' in Deventer binnenstad: 'De stank is niet te harden’

23 september Het deels afschaffen van de vertrouwde huis-aan-huisinzameling van glas en papier in Deventer verloopt niet vlekkeloos. In de binnenstad klagen inwoners over de (nieuwe) centrale inzamelpunten, waar je zelf het afval naar toe moet brengen. Kritiek: ze zitten snel vol, worden te weinig geleegd en veranderen geregeld in kleine vuilnisbelten. En als het vol is, wordt afval gedumpt. ,,De stank is niet te harden.”