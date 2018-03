Wie gaf Esmee (3) uit Deventer zomaar een mega-panda cadeau op het station?

Esmee bedenkt zich geen moment en rent op de man af. Of ze de panda even mag aaien, is haar vraag. ,,Ze is echt gek van die dieren. Iedere avond kruipt ze met een pandaknuffel in bed. Dus zo’n hele grote was voor haar geweldig’’, verklaart Sascha de actie van haar dochter. De man vond het enthousiasme van Esmee zo schattig, dat hij direct zijn vriendin belde. Hij vroeg haar of ze het goed vond dat hij de knuffel aan Esmee gaf in plaats van aan haar. Sascha: ,,Ik denk dat het eigenlijk een cadeau voor Valentijnsdag was.’’



Als de vriendin aan de andere kant van de lijn instemt, voegt de man de daad bij het woord. Esmee is door het dolle heen. ,,Ze was helemaal gelukkig!’’ Lachend: ,,En toen ik haar zag staan met die knuffel dacht ik vooral: hoe gaan we die meenemen in de trein.’’