Wie heeft het Go Ahead-‘kampioenshorloge’ uit 1922 geleend en nooit meer teruggebracht?

VIDEO Politie haalt beelden overval Kruidvat Deventer offline, gezochte overvaller nog niet gepakt

12:06 Beelden van de overval op een filiaal van drogisterij Kruidvat in Deventer zijn door de politie offline gehaald. Het is niet duidelijk in hoeverre de politie de overvaller in de nek hijgt. Politiewoordvoerder Ruud Visser laat weten dat deze tot op heden niet is opgepakt.