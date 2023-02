Wie helpt Deventer centrum voor nazorg aan kankerpatiënten aan onderdak? ‘Onzekerheid blijft’

wedstrijdverslag GA Eagles tuint er tegen FC Emmen toch weer in en geeft overwin­ning in slotfase weg

Op basis van vooral een prima eerste helft had Go Ahead Eagles zondag moeten afrekenen met FC Emmen. Het kunstgrasveld in Drenthe bleek echter toch weer slechte grond voor Deventer resultaat; de thuisploeg kwam twee keer terug van een achterstand: 2-2. Geen rampzalig puntverlies voor GA Eagles, maar het had bij de winst de degradatiestreep zo’n beetje definitief achter zich kunnen laten.