Wie is de baas op de paden van het Nieuwe Plantsoen in Deventer?

Vroeger. Vroeger leerde je nog eens wat op school, zegt Emma Nieboer. ,,Onder meer dat je in het park niet mag fietsen.'' In het Nieuwe Plantsoen is die kennis volgens haar niet bij iedereen doorgedrongen. Vooral in de vroege ochtend of tegen etenstijd kun je het park maar beter mijden als hondenbezitter of met kleine kinderen, zegt ze. ,,Dan kom ik er niet, want dan is het hier spitsuur. Om over de scooters die je voorbij suizen nog maar te zwijgen.''