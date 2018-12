Wie jat steeds de lampjes uit Deventer kerstboom? ‘Het is mooi geweest. Dan maar geen lampjes’

Management Wasco koopt aandeelhou­der uit

13:15 Installatiegroothandel Wasco wordt overgenomen door het management en een investeringsmaatschappij. Dat heeft de directie via een persbericht bekendgemaakt. Het snelgroeiende bedrijf, dat vorig jaar een gloednieuw distributiecentrum in Apeldoorn (Ecofactorij) toevoegde aan zijn hoofdvestiging in Twello, is goed voor een jaaromzet van een kwart miljard euro.