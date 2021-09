Wie moet boeten voor Deventer vuurwerkbom? ‘Wat ze boven het hoofd hangt, is geen kattenpis’

video Buurt zal blij zijn als de ‘bommen­gooi­er van Deventer’ lang in de cel wordt gemikt: ‘Eindelijk rust!’

6 januari Morgen hoort Roberto R. of hij langer in voorarrest moet blijven voor de ‘bomaanslag’ in de Deventer wijk Borgele in de nieuwjaarsnacht. Als hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de uit de hand gelopen vuurwerkexplosie die veel schade veroorzaakte, kan hij maanden of zelfs jaren achter de tralies verdwijnen. Tot blijdschap van de buurt. ,,Eindelijk rust, maar wat als hij weer vrij komt?”