Wie steekt toch al die auto’s in Deventer in brand? Twaalf branden, vier dadertypes

Wie steekt toch doelloos en zinloos auto's in brand in Deventer? Twaalf stuks in nog geen twee maanden! En als u dit leest, is nummer dertien wellicht vannacht in de hens gegaan. De dader(s) slaat namelijk vooral in het weekend toe. De term ‘pyromaan’ valt vaak, maar die algemene typering dekt meestal niet de lading. Portretten van vier brandstichters.

Zo langzamerhand beginnen steeds meer Deventenaren zich op zijn minst ongemakkelijk te voelen na de vele autobranden. Ze parkeren hun auto beter in het zicht of zetten hem op een veilige plek. De politie kijkt bij nieuwe wijken, zoals Steenbrugge waar afgelopen weekend een auto in brand vloog, welke uitvalswegen de wijk allemaal heeft. ,,Dan zorgen we dat we surveillance-auto's naar die wegen toesturen om de boel af te zetten.”

Maar het is een schier onmogelijke opgave om de brandstichter in de kraag te vatten. Een brandend aanmaakblokje op een autoband leggen zorgt ervoor dat de auto pas enkele minuten later echt in brand staat en dan kan de dader zelfs te voet al in een andere wijk zitten. Op heterdaad betrappen is bijna de enige mogelijkheid, want met de brand wist de dader ook zo goed als alle sporen die eventueel zijn achtergebleven, meteen weer uit.

De politie wil het niet bevestigen, maar lijkt ook geen idee te hebben waar ze de dader(s) moet zoeken. Is het een pyromaan met een onbedwingbare behoefte om branden te stichten en waarom staat hij/zij nu opeens op. Of zit er meer achter? Autobranden worden grofweg door vier types mensen veroorzaakt.

Volledig scherm Aan de Longoliusstraat in Deventer brandde op 24 september deze auto helemaal uit. © Rens Hulman

1. De ‘verzekeringsoplichter'

Deze persoon past eigenlijk niet in het patroon dat nu in Deventer te ontwaren is. Iemand in geldnood, met een auto die op zijn laatste benen loopt of iemand die wil emigreren maar zijn auto niet verkocht krijgt, kiest er nog wel eens voor een poging te doen het verzekeringsgeld op te strijken door de auto zelf aan te steken. De wat professionelere oplichter laat dat liever doen door een jong gastje die er een paar tientjes voor krijgt. Volgens het Verbond van Verzekeraars is 70 procent van de autobezitters voldoende verzekerd om de dagwaarde van de auto op te kunnen strijken. Het aantal autobranden stijgt nog steeds met zo'n vier procent per jaar. In 2018 gingen in heel Nederland bijna 3.000 auto’s in vlammen op. ,,En gezien de staat van de moderne auto is de kans dat een technisch mankement een stilstaande auto doet ontvlammen, erg klein”, zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. Van Elferen zegt dat hij geen idee heeft hoeveel fraudeurs daar tussen zitten.

2. De vuurwerkvandaal

Zeker rond de feestdagen staat een heel eenvoudig te typeren brandstichter op: de vuurwerkvandaal. Jongeren trekken met een hoeveelheid stevig vuurwerk door woonwijken en raken al snel verveeld door slechts wat te ‘knallen'. Daarom tikken ze een autoraampje in, gooien er een stevig stuk vuurwerk in en even later staat de auto in brand. Aan Deventer lijkt dit fenomeen vooralsnog voorbij te gaan. Vooral de grote steden hebben er last van. Daar gaan rond de jaarwisseling vaak tientallen auto's in vlammen op. Buurtvaders patrouilleren tijdens de jaarwisseling door de straten om hun kinderen in het gareel te houden. Dat lukt deels: tijdens de jaarwisseling neemt het aantal autobranden licht af, maar in de weken ervoor en erna zijn er juist meer branden.

3. De wraakzuchtige

Er is een categorie mensen die gefrustreerd is door gebeurtenissen in hun persoonlijke leven, die boos zijn op iemand of op de maatschappij. De wraakzuchtige kiest er voor om die opgekropte woede te uiten door een auto in brand te steken. In het geval van een verbroken liefde gebeurt dat bijvoorbeeld met de auto van de ex-partner, maar er zijn ook mensen met wraakgevoelens naar de overheid en die uiten door willekeurige burgers tot medeslachtoffer te maken. Volgens Hjalmar van Marle, emeritus hoogleraar forensische psychologie en voormalig directeur van het Pieter Baan Centrum, gaat het dan vooral om jongere mensen tot een jaar of veertig. ,,Bij oudere mensen die dat overkomt, zie je dat gedrag bijna niet meer, die berusten vaker in hun situatie.’’ Ook is het volgens Van Marle logisch dat dit destructieve gedrag niet na een enkele actie ophoudt. ,,Als het de eerste keer lukt en je komt ermee weg, voelt dat als een geweldige beloning voor je gedrag. Je hebt de maatschappij teruggepakt zonder ervoor te hoeven boeten. Als je dan ook nog hoort of leest dat de buurt geschrokken is en in de ban is van de pyromaan, maakt dat de kick alleen maar groter en ga je door. Dan wordt het ziekelijk en dwangmatig.’’

4. De pyromaan