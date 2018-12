Wie steelt er nu een AED van een kerkgebouw?

Supermarkt­klant Dirk Deventer vindt visdraad in zak Zeeuwse mosselen

11:49 Illya Jongeneel had zich verheugd op de Zeeuwse mosselen die hij bij Dirk in Deventer had gekocht. Maar na het openen van de verpakking was de eetlust snel verdwenen. Vrijwel alle mosselen zaten aan elkaar, met in zeewier gehuld visdraad. ,,Misschien zit in een andere zak wel een vishaak!’’