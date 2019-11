Wie vindt de man met de bolhoed in Lebuinuskerk Deventer?

Het is meteen duidelijk als je op een schemerige novembermiddag de kerk binnenwandelt. Waar eerder de sierlijke kroonluchters meer dan noodzakelijk waren, wordt de kerk nu verlicht door ruim honderd ledlampen, veel hoger in de kerk. Zelfs de geschilderde monnik Lebuinus, die onzichtbaar was in de schaduw van het monumentale Holtgräve-orgel en de statuur van Maria daar bovenop, piept ineens op in het licht. ,,Hierdoor is de kerk ook ’s winters veel beter bruikbaar”, zegt koster Marco Heemskerk.

Ansichtkaart

Tien jaar geleden werd Heemskerk koster in Deventer. ,,Mensen kunnen zich niet meer voorstellen wat een verschil dat was met nu. Hoeveel mooier het is geworden. Het orgel dat is gerestaureerd, maar ook de multifunctionaliteit die we aan het gebouw hebben gegeven. Deze kerk is van Deventer. Er bestaat geen ansichtkaart van Deventer zonder de toren. En met de functies die wij er aan hebben gegeven, kan het gebouw ook blijven bestaan.”

Volledig scherm Koster Marco Heemskerk. © FOTO HISSINK

De kerkbanken verdwenen, de commerciële activiteiten kwamen. ,,Maar altijd om de kerkdiensten heen. Dat is de afspraak. Dus een lucratieve activiteit met Pasen gaat niet gebeuren. We zijn trots op onze actieve kerkgemeente.”

Historie

Er was geen verlichting achter de crypte, de huidige statige ingang was een opslag. Heemskerk pakte het voortvarend aan in het decennium dat hij er is als koster.

Het jubileumjaar - 1250 jaar geleden stichtte Lebuinus zijn kerk en daarmee Deventer - wordt vandaag officieel afgesloten. Een mooi moment om nog meer dromen van kerk en koster uit te laten komen.

Volledig scherm De crypte wordt nu ook veel mooier verlicht. Enkele schilderingen zijn ook gerestaureerd in het afgelopen project. © FOTO HISSINK

Lendendoekje

Heemskerk: ,,Mijn grote wens was verlichting. Mooie verlichting, zodat de kerk functioneler is, maar je ook meer kunt vertellen over de schilderingen. Over het aapje met de bierpul. De man met de bolhoed en de sigaar. Of het bellenblazertje dat een lendendoekje aan kreeg.”

Heemskerk lacht hartelijk, terwijl hij de afbeeldingen aanwijst. ,,Kijk, de man met de bolhoed staat echt op de gewelven geschilderd. Grapje van de toenmalige restaurateur. Ook al weer tientallen jaren oud hoor. Geschilderd en snel de stellages weggehaald. Kon niemand er meer bij en was hij ook vereeuwigd. Over het blote jongetje hebben heel wat kerkgangers vergaderd. Want dat kon toch echt niet.” Ook de crypte onder de kerk is verlicht. Het licht is te dimmen met alle nieuwerwetse mogelijkheden.

Met een app en speurtocht door de kerk

,,Door de verlichting kan ik zo veel meer”, zegt de koster, terwijl vrijwilligers achterin de kerk bezig zijn met het aanleggen van internetaansluitingen. Bierproeverijen, springkussenfestijnen, stripruilmarkten: de kerk bruist. Er zijn tv’s waarop aankondigingen worden afgewisseld met een 3D-animatie van de ontwikkeling van de kerk. ,,We hadden twee ton, waarvan de helft van de provincie kwam. Daarvan hebben we ook nog een audio-rondleiding via een app en een kinderspeurtocht gemaakt. Alles om de mensen de kerk in te krijgen.”

En buiten staat de ook net gerestaureerde waterpomp te schitteren. ,,Mooi hè”, wrijft Heemskerk liefkozend over het gebeeldhouwde steen. ,,Was een ondergeschoven kindje en is nu weer helemaal spic en span. Of ik nog wensen heb? Nou, er zijn er heel veel vervuld. Maar een opslag zou fijn zijn. Toen ik de rommelopslag weghaalde uit het hoofdportaal, creëerde ik voor mezelf wel een probleem.”