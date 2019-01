Wie volgt Nuran en Danny op als winnaar van diversiteitsprijs Het Verschil?

Danny Hanekamp was winnaar in 2017. ,,Er was toen niet echt een specifieke aanleiding, omdat ik meer activiteiten deed voor mensen die wat aan de zijkant staan. Taallessen voor allochtonen bijvoorbeeld en mijn werk in de psychiatrie. Wel waren op dat moment net de grote branden in de binnenstad geweest waar ik veel geld voor heb ingezameld”, legt Hanekamp uit. ,,Ik had niet helemaal zien aankomen dat ik de prijs won, de prijs was toen vrij nieuw. Op dit moment is hij iets meer ingeburgerd.”

Geld

Naast de onderscheiding ontving Hanekamp een keramieken kunstwerk en vijfhonderd euro. ,,Van dat geld hebben we toen een maaltijd voor zo’n 25 minima georganiseerd in de Bergkerk.” Het winnen van Het Verschil was voor hem niet per se een motivatie om nieuwe dingen te bedenken. ,,Ik ben een beetje de luwte in gegaan. Niet bewust, maar soms gaat dat gewoon zo. Natuurlijk blijf ik altijd op een bepaalde manier actief. Bijvoorbeeld door binnenkort gratis bloemzaad uit te delen ten behoeve van de bijen en wanneer er weer een vluchtelingenstroom deze kant op komt, ben ik vast weer alert.”

Vorig jaar kreeg Nuran Florissen-Kapikiran Het Verschil, onder meer door haar inzet als drijvende kracht achter Vrouwen voor Elkaar: een groep vrouwen van veertien verschillende nationaliteiten. ,,Ik kende de onderscheiding en was op de hoogte van de uitnodiging, maar ik had verwacht dat het voor onze hele groep zou zijn. Toen ik zelf het podium op moest, was ik erg verrast. Het geld wordt gebruikt voor een festival dat we in september organiseren. Onze vrouwengroep bestaat 25 jaar en dat vieren we met muziek, eten en drinken, en een stukje theater of een modeshow.”

Wie maakt ‘Het Verschil’?