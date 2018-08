Wie weet waar het anker van de Deventer Schipbrug is?

Volgens de overlevering zat de legendarische Schipbrug ooit met het stokanker vast. Daarna werd het een versiering bij de opstapplaats van het pontje over de IJssel.

Verdriet

Na de herichting van het gebied is het spoorloos verdwenen, tot verdriet van de stichting Oud Deventer. Zij hoopt dat het anker, dat deel uitmaakte van een gemeentelijk monument, snel weer opduikt, alleen al vanwege de symbolische betekenis ervan voor de stad.

,,Hier ligt de oorsprong van de welvaart van Deventer. In de oversteek van de IJssel", doceert Neelco Osinga, bestuurslid van Oud Deventer. ,,De Schipbrug is daarvan een symbool en het anker dat hier jarenlang lag, herinnerde daar aan." De schipbrug, een wegdek over een aantal schuiten, was van 1600 tot 1948 de verbinding tussen Deventer en de overkant. ,,Alle transport van en naar het westen ging erover."

Herinrichting

Wanneer het anker verdwenen is? Osinga vermoedt tijdens de herinrichting van het gebied van de pontsteiger, bij het megaproject Ruimte voor de Rivier. Op foto's van Google Maps in 2015 is het nog te zien, in 2016 is het opeens verdwenen. Stichting Oud Deventer deed al navraag bij de gemeente. Die hebben ook geen flauw idee waar het anker gebleven is, zegt Osinga.

Ook de mensen van het pontje, die vlakbij wonen en werken, hebben geen idee, zegt schipper Georg Keibler. ,,Wij hebben het ons ook afgevraagd. Dat anker hoort hier gewoon. Ik zou heel blij zijn als het zou terugkeren." Keibler denkt dat het anker, een gevaarte van zeker een meter hoog, is omgesmolten. Piet Haverhoek, van Haverhoek Recycling in Schalkhaar, schat dat het ding zo'n 200 kilo aan ijzer bevat. Dan heb je het over een waarde van zo'n 50 euro. ,,Ik steek niet voor iedereen in de branche mijn handen in het vuur, maar zoiets zou ik nooit zomaar laten omsmelten."

Aanlegger

Osinga houdt er zijn eigen theorie op na. ,,Ik denk dat het op de aanlegger is terechtgekomen van een of andere aannemer die het als rommel beschouwde. Zo achterop geworpen en meegenomen."