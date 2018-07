Wie wil een miljoen liter water? Gratis af te halen in Deventer

Onder het oproepje op Facebook grappende reacties. Over dat er wel een zwembadje in het Rode Dorp in Deventer is dat wat water kan gebruiken. Maar Kleine Snuverink weet wel wat hij aanbiedt. Onder zijn nieuw aangekochte pand ligt een watertank van 300 vierkante meter en drie meter diepte. ,,Ondertussen zijn daar wel al duizenden liters van weggelopen, zo het riool in. Maar eigenlijk is het natuurlijk hartstikke zonde. De boeren zitten zo te springen om water. Dit water is niet geschikt om te drinken. Maar voor de boeren is het nog prima. Laat ze maar langskomen met een giertank.''



Kleine Snuverink heeft geen haast. Hij heeft het oude distrubutiecentrum van Wolters Kluwer aan de Hanzeweg in Deventer gekocht om een derde vestiging van zijn opslagbedrijf Space Winner te maken. ,,We zitten al in Zwolle en Enschede, maar ik woon in Deventer. Dus is dit voor mij een goede plek. We gaan verbouwen, maar zijn nog wel even bezig. Dus als iemand in de komende weken dat water wil gebruiken: ik vind het alleen maar leuk.''