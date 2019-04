Wie wordt de nieuwe burgemeester van Deventer? Vanavond weten we het

Deventer zit vanavond in spanning, maar ook de twee kandidaten die nog in de race zijn voor de burgemeesterspost. Posten rond het Deventer stadhuis, in de hoop een glimp van de mogelijk nieuwe burgervader- of moeder op te vangen, is zinloos. Geen taferelen vandaag zoals bij de presentatie van een voetbaltrainer of Idols, met de hoofdrolspeler in de spotlights. Beide kandidaten zijn vanwege alle vertrouwelijkheid zeker niet op het stadhuis. Ze zijn thuis, aan het werk, op een verjaardag of doen wie weet wat. Hoe dan ook met de gedachten in Deventer en met de telefoon in de aanslag. Tot een belletje volgt uit Deventer van Lars Wuijster (VVD). De ene mededeling van de voorzitter van de vertrouwenscommissie zorgt voor vreugde aan de andere kant van de lijn. De afgevallen kandidaat krijgt het telefoontje dat je liever niet ontvangt. Vergelijkbaar met het belletje van school aan de middelbare scholier, die gezakt blijkt voor het examen: balen.