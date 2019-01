Wie zijn in de race als nieuwe burgemeester van Deventer?

Kans groot op Deventer burgerva­der uit bekende burgemees­ters­vij­ver

8:21 De kans is groot dat Deventer een burgemeester krijgt die al eerste burger is in een kleinere gemeente elders in het land. Of anders wethouder in een van de grote steden. Een kandidaat van buiten de politiek, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven, ligt minder voor de hand. Dat blijkt uit een analyse van recente burgemeestersbenoemingen in plaatsen, die qua omvang enigszins vergelijkbaar zijn met Deventer.