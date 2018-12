Wielerteam Sunweb uit Deventer aan kop in sponsorstrijd bij rechter

Overeenkomst

Dat wil Sunweb nu pertinent niet meer. Sunweb beweert bovendien dat er helemaal geen deal was. Er is slechts onderhandeld over een sponsorcontract. Een leugen om gemakkelijk van ons af te komen, zegt Allsafe weer. Omdat Sunweb volharde dat Allsafe geen sponsor zou worden, eist Allsafe deze donderdag in een kort geding alsnog een plek op het wielershirt voor komend seizoen.

‘Mini opslag’

Of er een sponsorovereenkomst was, en met welke voorwaarden die overeenkomst werd gesloten, moet de civiele rechter bepalen. Omdat te bepalen kom je terecht in nachtelijk app en mailverkeer tussen met name wielerbaas Spekenbrink en Allsafe-directeur Eric Stubbé. Het langste gesteggel daarin gaat over de leus: Allsafe Mini Opslag. Dat moet Allsafe Self Storage worden, stuurt Spekenbrink, of nog beter: alleen Allsafe. Stubbé eist de Nederlandse naam met ‘mini opslag’. Zijn marktpotentieel is in Nederland. Het is onbestaanbaar voor Spekenbrink. Het Nederlands past niet bij de internationale allure van Sunweb. Daarnaast willen de andere shirtsponsors ook geen Nederlandse tekst. Ze zeggen dan zelfs weg te lopen als sponsor.