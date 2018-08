Wielrenner Erwin Meijer (80) uit Eefde heeft dit jaar al 18.000 kilometer op de teller

Eefdenaar Erwin Meijer is vaak op de fiets te zien. Duizenden kilometers legt hij elk jaar af. Hij denkt niet aan stoppen. ,,Ik fiets bijna elke dag", zegt Meijer die zondag 80 is geworden.

De één noemt hem gekscherend 'een malloot', een ander respectvol 'een ongelooflijke sportman'. Voor Erwin Meijer maakt het niet uit hoe men over hem denkt. Hij doet wat hij leuk vindt en dat is vooral fietsen. De Eefdenaar werd zondag 80 en vierde dat heuglijke feit met zijn fietsvrienden van de Wieler Toer Club Gorssel (WTCG).

Mountainbike

Het weer moet wel heel slecht zijn, wil Meijer zijn fiets in de kelder laten staan. ,,Ik fiets bijna elke dag'', zegt hij. ,,'s Zomers op de racefiets, in de winter pak ik de mountainbike. Ik mag graag onder de mensen zijn en contact maken.''

Opgeslagen

Alle afstanden die hij vanaf januari heeft gefietst, staan opgeslagen in zijn iPhone. Bij elkaar opgeteld, komt hij tot de slotsom dat hij op zijn verjaardag de magische grens van 18.000 kilometer overschrijdt. Voor een doorsnee toerfietser lijkt dit een onmogelijke afstand, maar Erwin vindt zijn prestatie helemaal niet zo bijzonder. Vorig jaar reed hij 'slechts' ruim 17.000 km.

,,Maar dat had een oorzaak'', laat hij verontschuldigend weten: ,,Ik begon pas in maart.'' Aan het eind van dit jaar denkt de fietsfanaat toch in elk geval 20.000 kilometer gefietst te hebben.

Metgezellen

Genietend van de natuur peddelt Meijer meestal in zijn eentje in een rustig tempootje via wisselende routes door Twente, de Achterhoek of de Veluwe. Op woensdag en zondag zijn leden van de WTCG zijn metgezellen. Vooral de ritten met de 'oude knarren' op woensdag vindt hij leuk om te doen.

De heren rijden dan maximaal 70 km, maar als Erwin nog energie over heeft, plakt hij er rustig nog 100 km in zijn eentje aan vast. Toch beseft ook Meijer dat de jaren gaan tellen. ,,Drie jaar geleden ben ik gestopt als bestuurslid van de WTCG en ook bij de organisatie van de evenementen van de club ben ik niet meer betrokken.''

Folders