Wierook, yoga en powervrouwen in de Lebuinuskerk

VrouwendagfestivalMisschien verraadt de homogene vrouwelijke massa het al. Maar mocht je dat, struinend door de Lebuinuskerk in Deventer, nog niet zijn opgevallen, dan maken de stands veel duidelijk. Massage, voetlezen, curves, yoga, wijn, hapjes. Zelfs borstprotheses. Het is Internationale Vrouwendag.

Het Internationale Vrouwendagfestival was gisteren voor het eerst opgetuigd, ook als onderdeel van 1250 jaar Deventer. Van vrouwen, voor vrouwen. Via een facebookpagina trommelde Anneke Willems, slechts 2,5 jaar Deventenaar, zowaar een hele Lebuinuskerk bij elkaar. ,,Ik vroeg: wie wil er meedoen? De vrouwen kwamen op me af."

Verbinding

Een vrouwenfeestje werd het, op een enkele kale kop na. Maar die schijnen zich ook prima te vermaken met wierook en een modeshow. Dat het toch wel erg veel 'vrouwendingen' zijn, lijkt niemand te deren. De vrouwen meldden zich immers zelf aan met een stand. ,,Blijkbaar zijn dat ook dingen die vrouwen leuk vinden. Iedereen brengt haar eigen stuk in. Iedere vrouw heeft al een stap moeten zetten om zich op te geven", prijst Willems de standhouders. Haar doel? ,,Verbinding vinden met elkaar."

,,We zien hier veel powervrouwen. We zijn zélf powervrouwen", zegt Karin lachend over haar en haar vriendin Lisette. Zelf heeft ze een fulltime baan als management-assistent en een kind. Lisette is moeder van twee kinderen en heeft een eigen praktijk als medium. ,,Vandaar de interesse in dit evenement. In de praktijk zie ik veel verschillende mensen, opvallend vaak vrouwen. Mijn hele leven ben ik getriggerd door verhalen van vrouwen. Ze gaan vaak in een slachtofferrol zitten, terwijl ze veel krachtiger kunnen zijn."

Spagaat

Stands die daarbij helpen zijn er zeker, volgens Lisette. ,,Er zijn boeken en etherische oliën. Daarmee kunnen vrouwen even tijd voor zichzelf nemen." Dat dit soort stands niet te vinden zijn op mannenevenementen, verklaart ze door het feit dat vrouwen altijd in een spagaat zitten. ,,Vanuit de maatschappij verdeelt de vrouw de aandacht tussen werk en zorg. We moeten leren om eigen keuzes te maken en in balans te komen."

Waarom het nodig is, zo'n vrouwendag? Volgens Veronika Simonett uit Deventer omdat er nog steeds ongelijkheid heerst, ook in Nederland. ,,Het is nog steeds dat vrouwen minder verdienen. In de politiek en het bedrijfsleven moeten vrouwen meer moeite doen om op dezelfde positie te komen als mannen." Ze staat in een stand van ZiNiZ, een beweging die mensen wil inspireren via kunst en muziek. ,,Al die vrouwen kunnen elkaar inspireren om een stapje verder te komen." En ja, natuurlijk zou het anders geweest zijn als het een mannendag was geweest, zegt Veronika. ,,Dat vergeten we heel vaak. We willen graag gelijkwaardigheid, maar dat betekent niet dat we gelijk zijn."